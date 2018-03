Gli Osanna tornano a Roma con un concerto evento tra rock e cinema

Tutto il prog-rock degli Osanna per un grande concerto evento: l'omaggio a “Milano calibro 9” e la presentazione dell’ultimo album “Live in Japan”.



Gli Osanna, la storica band prog-rock partenopea guidata da Lino Vairetti (co-fondatore e voce storica), torna ad esibirsi Roma al Wishlist Club, giovedì 12 aprile.

Un concerto - evento unico, che vedrà l’alternarsi di vari momenti: dall’omaggio a Fernando Di Leo e Luis Bacalov con l’esecuzione dell’intera suite di “Milano calibro 9” con inediti e la proiezione di alcune scene dal film-documentario di M. Deborah Farina “Down by Di Leo. Viaggio d’amore alla scoperta di Fernando Di Leo” (, alla presentazione del nuovo album “Live in Japan” attraverso il vastissimo repertorio della band (dalle grandi hits come “L’uomo”, “Palepoli”, Landscape of Life” fino a “Palepolitana” e “Rosso Rock”).

Accanto a Lino Vairetti, l’attuale line-up degli Osanna con Gennaro Barba alla batteria, Nello D’Anna al basso, Sasà Priore alle tastiere, Pako Capobianco alla chitarra, Irvin Vairetti alla voce e vintage keyboards e il sound engineer Alfonso La Verghetta , darà vita ad un grande spettacolo, ricalcando i tratti da sempre a loro peculiari: teatralità e profondità musicale tra progressive e hard rock. Guest il cantautore Enrico Capuano che si esibirà sul palco, accanto agli Osanna, con il suo brano “Tammurriatarock”.



Giovedì 12 Aprile 2018, Wishlist Club, Via dei Volsci 126, Roma.

Ingresso 7 euro. Inizio concerto h. 22.00. Apertura porte h. 21.



Info:

https://www.facebook.com/WishlistClub - tel. 349 749 4659