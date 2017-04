Gli occhi sulla strada. Passeggiata gratuita a Testaccio in onore di Jane Jacobs

In onore dei festeggiamenti annuali per il compleanno dell'urbanista Jane Jacobs, in collaborazione con l'organizzazione internazionale Jane's Walk e il patrocinio dell'INU (Istituto nazionale di Urbanistica) passeggeremo nel primo quartiere operaio di Roma, Testaccio, e nei suoi cortili per leggere e guardare con occhi diversi la città e i suoi quartieri e quello che cambia intorno a noi. "Le strade e i marciapiedi costituiscono i più importanti luoghi pubblici di una città e i suoi organi più vitali. Quando si pensa ad una città, la prima cosa che viene alla mente sono le sue strade: se appaiono interessanti o insignificanti, anche la città appare come loro" scrive Jacobs nel capitolo dedicato alla strada e al ruolo di quello che chiamava "l'occhio sulla strada" come presa di coscienza da parte dei cittadini del loro quartiere e ambiente. Di chi sono le città in cui viviamo e per chi sono pensate? Belle, brutte, accessibili, inclusive, attraenti, funzionali? Chi decide cosa le riqualifica? Di chi sono le strade se non di chi le attraversa? Interrogandoci sul presente e il futuro delle (nostre) città e su quale idea di sviluppo c'è alla base delle trasformazioni da cui sono investite, anche sotto la spinta dei processi di globalizzazione e gentrification, vi diamo appuntamento in piazza Testaccio il 7 maggio alle ore 11.00 LA PARTECIPAZIONE E' LIBERA E GRATUITA PER TUTTI I SOCI DI OTTAVO COLLE CHE NELL'OCCASIONE DELLA FESTA DEL TESSERAMENTO POTRANNO RINNOVARE LA TESSERA ANNUALE, PER CHI NON LO AVESSE ANCORA FATTO E ACQUISTARE LE MAGLIE E I GADGET DI OTTAVO COLLE PER SOSTENERE L'ASSOCIAZIONE!