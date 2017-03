Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari Gli italiani dell'altrove: Ladini 18 marzo 2017, alle 10,00 Incontro con le minoranze linguistiche storiche d'Italia Il progetto Gli Italiani dell'Altrove testimonia la particolare attenzione che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attraverso le sue strutture specialistiche, l'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia e il Museo delle Civiltà - Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, dedica alla tutela e alla valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale. In Italia sono riconosciute dodici Minoranze Linguistiche Storiche, ovvero culture di lingua non italiana, che, nel corso della storia, si sono variamente insediate e integrate sul territorio nazionale, fino a diventare una parte essenziale della nostra complessiva identità di italiani. Gli Italiani dell'Altrove vuole contribuire a mettere in luce la realtà storica e contemporanea delle Minoranze Linguistiche d'Italia, con il loro patrimonio culturale immateriale. In particolare s'intende richiamare l'esperienza storica condivisa di accoglienza e integrazione, ma anche di conservazione dell'identità. Il progetto ha coinvolto dal 2012 Arbëreshë, Croati del Molise, Occitani, Sloveni, Friulani e Greci di Puglia e Calabria. Il 10 marzo, l'appuntamento dedicato ai Ladini. PROGRAMMA PARTE 1 - Incontro con la gente ladina delle Dolomiti h 10.00 INTRODUZIONE al progetto, Angelo Boscarino SALUTO ISTITUZIONALE MiBACT, Antonia Pasqua Recchia, Segretario Generale ICDE / Museo delle Civiltà - MNATP, Leandro Ventura, Direttore ICDE / Museo delle Civiltà - MNATP, Emilia De Simoni Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - Assessorato regionale con competenze in materia di Minoranze Linguistiche, Giuseppe Detomas, Assessore effettivo Fondazione Dolomiti UNESCO, Mariagrazia Santoro, Presidente Union Generela di Ladins dla Dolomites, Milva Mussner, Presidente h 11.00 I LADINI DELLE DOLOMITI Lingua madre - madre terra, presentazione di Fabio Chiocchetti, Istituto Culturale Ladino Vigo di Fassa (TN), Direttore Gli abitanti dell'arcipelago, docufilm di Piero Badaloni realizzato per la Fondazione Dolomiti UNESCO ------------------------------ PARTE 2 - Il ladino: una lingua tra leggenda, letteratura e musica h 13.00 Cucina e Tradizione. Racconto e degustazione dei sapori tipici ladini A cura del cuoco Sergio Rossi h 14.30 Ladini, miti e Dolomiti - introduzione di Roland Verra, scrittore Tavola rotonda con Cesare Poppi, Ulrike Kindl, Piero Badaloni (et al.) h 16.00 An cunta che... (Si racconta che...) Concerto del trio GANES: presentazione del nuovo cd ispirato alle leggende delle Dolomiti. Le sorelle Marlene ed Elisabeth e la loro cugina Maria fanno viaggiare il loro universo musicale da quando sono bambine: cresciute a La Val, nelle Dolomiti ladine, vivono e lavorano a Berlino