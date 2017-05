Gli insetti: storie a sei zampe!

Laboratorio di letture a voce alta, curiosità sugli insetti e attività creative. ​​Nuovo Asilo nel Bosco della Scuola Nella Vecchia Fattoria Via del Casale della Crescenza, 12 Roma (traversa di Via dei Due Ponti) Parco Regionale di Vejo, a pochi minuti da Ponte Milvio. Per prenotare è possibile chiamare al numero 347.5540409 (anche WhatsApp) oppure inviare un'email all'indirizzo asilonelbosconvf@gmail.com.

In caso di pioggia i laboratori non verranno annullati e si svolgeranno nell'asilo, in un ambiente molto accogliente e confortevole; sono adatti ai bambini dai quattro ai dieci anni, che dovranno indossare abiti che si possano sporcare e che siano adeguati per giocare all'aria aperta. I bambini più piccoli possono partecipare se accompagnati da un adulto.

Il costo è di 10 € a bambino, sono previsti sconti per fratelli e per gruppi e c'è possibilità di acquistare un abbonamento. I laboratori saranno a numero chiuso con prenotazione obbligatoria, avvisateci in caso di disdetta poiché avremo una lista d'attesa. Sono inoltre aperte le iscrizioni al centro estivo naturalistico e alla classe sperimentale di Scuola dell'Infanzia​ "Progetto Asilo nel Bosco". Outdoor education: educazione all'aria aperta