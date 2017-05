Gli armonici: risonanza e dissonanza

Perché una musica ci commuove e un'altra ci urta o ci lascia indifferenti? Come mai molte persone si allenano meglio ascoltando della musica? Perché il suono di alcuni strumenti sembra entrarci nell'anima, e quello di altri non ci piace o risulta persino fastidioso? E com'è possibile poi ritrovare questi stessi strumenti perfettamente armonizzati in un'orchestra? Le risposte a queste domande e le soluzioni a tanti meccanismi misteriosi della musica sono nascoste nelle leggi della risonanza, leggi eterne e sempre valide, che riguardano non solo la materia, le forze e la chimica, ma persino la vita, la biologia. Leggi che, per l'uomo, arrivano a dominare persino nella psicologia dell'uomo, nel profondo dell'anima. Nell'incontro di venerdì 5 maggio parleremo di questo con Davide Parola musicista e compositore. Appuntamento presso i locali di Piazza Ungheria 6, alle ore 21,00. Ingresso libero.