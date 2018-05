Gli Araldi del Vangelo invitano alla festa di Santa Rita in Trastevere

Gli Araldi del Vangelo invitano i fedeli di Roma a partecipare alla festa di Santa Rita da Cascia, la cui statua è venerata nella Chiesa di San Benedetto in Piscinula, in Trastevere. In preparazione alla festa, nei giorni immediatamente precedenti sarà recitata, come di consueto, la novena in onore della Santa. La solennità avrà inizio con i vespri della memoria di Santa Rita il giorno 21 maggio, proseguirà con la benedizione solenne delle rose e si svolgerà durante tutto il giorno 22 con Messe consecutive celebrate dalle 7 del mattino fino alle 18:30.

La figura di Santa Rita risveglia la pietà di tanti cristiani afflitti che la invocano come santa degli impossibili affinché risolva per loro tanti problemi e tante difficoltà. Gli Araldi del Vangelo, però, vogliono proporre la figura di questa Santa anche come vero esempio profetico ed attuale in questi tempi liquidi in cui si ha il rifiuto di assumersi impegni seri perfino con Dio. Rita fu una donna fedelissima sia nello stato matrimoniale che in quello religioso e fu capace di portare alle estreme conseguenze i comandamenti di Gesù nel Vangelo, come fece esemplarmente nel concedere il perdono agli assassini del marito.

Merita, dunque, Santa Rita, di essere ricordata, venerata e pregata da tutti i cattolici che vivono in un mondo sempre più bisognoso di modelli luminosi e chiari di virtù e di forza soprannaturale. Santa Rita, ammirabile nella sua pazienza e ardentissima nel suo amore per Cristo crocifisso, aspetta i suoi cari devoti per prodigarsi verso di loro con l’affetto puro di una mamma.

Programma della festa di Santa Rita

Lunedì 21 maggio

Ore 17.00: Santa Messa per le anime defunte dei membri della Pia Unione di Santa Rita.

Ore 18.00: Solenne benedizione delle rose.

Ore 18.30: Santa Messa e venerazione della reliquia di Santa Rita.

Martedì 22 maggio

Messe di ora in ora dalle 07:00 fino alle 18:30 secondo il programma.

Ore 18.30: Santa Messa celebrata da S.E.R. Mons. Gianrico Ruzza, vescovo ausiliare di Roma per la zona Centro.

