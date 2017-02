Gli AnimAttori al Teatro Petrolini

gli AnimAttori nascono come duo comico dall'esperienza maturata nei villaggi turistici nazionali e internazionali,teatro,cinema e mondo dello spettacolo. Il loro incontro avviene nell' Accademia Attori in Scena (Cinema,Teatro e Televisione) dell' attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana Francesca Carmela Antonaci in arte Gegia. La loro prima apparizione avviene nel marzo 2016 dove partecipano al Gravina's Got Talent uscendone vincitori, così il loro percorso prosegue e arrivano altri premi nel Luglio 2016 vincono il premio alla critica al Festival del Cabaret di Laterza, e tanti altri riconoscimenti a livello nazionale. Nel Dicembre il duo comico si amplia e diventa trio con l'entrata della neo cabarettista Martina partecipando a vari eventi nelle piazze, teatri e luoghi di cultura e aggregazione, riscontrando anche un enorme per successo per il Trailer Natale a Gravina. Cabaret, divertimento e tanto altro !!!