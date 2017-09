Gli ambulanti di Forte dei Marmi, mercatino a Montesacro

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano a Roma per una nuova imperdibile giornata di shopping all'aria aperta. L'appuntamento è per domenica 8 ottobre (dalle 8 alle 19 orario continuato anche in caso di maltempo) in via Val Padana nel quartiere Montesacro, a pochi minuti a piedi dalla fermata della metro B1 Conca d'Oro. Un cambio di location importante, quindi, per i famosi ambulanti toscani che lasciano via Dario Niccodemi per via Val Padana, strada meglio collegata e con maggior possibilità di parcheggio. E' la conferma della disponibilità e collaborazione del III Municipio della Capitale, che torna ancora una volta a dare ospitalità al mercato più bello d'Italia.

Il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi è da sempre sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Tante idee per i primi acquisti della stagione invernale 2017/2018 attendono le fashion addict romane. La definizione di evento-mercato che accompagna Gli Ambulanti di Forte dei Marmi non è casuale, ma vuole sottintendere l’unicità nel panorama nazionale e la valenza culturale, oltreché commerciale, della proposta. Non a caso, ormai, si parla del Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi (non solo in Italia ma anche all’estero) come di eccellenza italiana del settore.

Oltre 70 le tappe organizzate nello scorso anno in giro per l’Italia dal Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, con un pubblico stimato ad evento mediamente oltre le 10 mila persone ed importanti ricadute di indotto turistico e commerciale per le città ospitanti.

Tra le città più importanti già abitualmente toccate dallo show del mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi oltre a Roma, ci sono Milano, Torino, Perugia, Genova, Monza, Bologna, Parma, Viterbo, Pavia, Como, Novara, Alessandria, Asti, Vercelli, Pordenone solo per citarne alcune, oltre a tanti altri bellissimi borghi e cittadine del nostro Belpaese.

Il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato Gli Ambulanti di Forte dei Marmi), nato nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi presenti nello storico mercato del Forte, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, è stato da allora oggetto di diversi tentativi di imitazione, peraltro lontanissimi dall’originale, ed è impegnato con successo nelle competenti sedi in difesa della sua unicità. Sono infatti già attive ed efficaci numerose azioni legali a tutela della sua originalità.

Cosa c’è di più originale di decine di “aziende ambulanti” d.o.c. (anche se, in questo caso, il termine è quanto mai riduttivo), tutte provenienti da Forte dei Marmi, una delle mete più esclusive del turismo mondiale? Sui grandi banchi di vendita è possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cachemire, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinata arte fiorentina. La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza. Bandite per statuto imitazioni e “cineserie” di scarso pregio, è sui banchi de Gli Ambulanti di Forte di Marmi che si trovano le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da famose fashion bloggers e magazines femminili.



Domenica 8 ottobre 2017

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Roma!

Via Val Padana (Montesacro)

Dalle 8.00 alle 19.00 Orario continuato (anche in caso di maltempo)