Gli alberi, sculture perfette: laboratorio per ragazzi

Nell'ambito dei laboratori de "La Città delle Artingioco", c'è ARTE&NATURA: gli artisti che si sono occupati della natura e della sua salvaguardia.

Domenica 3 Settembre

Gli alberi, sculture perfette

Artista: Giuseppe Penone

Sin dai suoi esordi Giuseppe Penone utilizza foglie, rami e alberi per raccontare l'universo vegetale. Prendendo spunto dalle sue opere i bambini scopriranno le forme e i segreti che la natura spesso nasconde ad un occhio distratto. Attraverso la tecnica del frottage, potrete notare come i tronchi registrino il passare del tempo e sollecitino contemporaneamente una riflessione sul rapporto tra uomo e natura. Arte e vita si intrecciano, per dare forma a nuove consapevolezze… e opere senza precedenti!