Mercoledì 1 Febbraio 2017 ore 17.00 Sala Convegni della Casa della Città via della Moletta 85 Roma Ingresso libero L'Associazione Adea amici degli alberi organizza per Mercoledì 1 Febbraio 2017 alle ore 17.00 presso la Sala Convegni della Casa della Città in via della Moletta 85 a Roma con ingresso libero l'incontro pubblico "Gli alberi monumentali di Roma : censimento, conoscenza e cura". Nell' incontro pubblico, aperto ai cittadini romani, insieme ai tecnici e agli amministratori si parlerà del censimento degli alberi monumentali di Roma previsto dalla legge 10/2013. Un censimento che, una volta realizzato, servirà a far sì che gli alberi monumentali di Roma, dei veri e propri monumenti arborei vegetali, siano preservati in futuro. Dopo una breve presentazione e gli interventi dei relatori, Antimo Palumbo proporrà, aiutato da immagini, le storie e le caratteristiche botaniche dei trenta alberi monumentali più belli di Roma. Partecipanti: Pinuccia Montanari. Assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale. Massimo De Vico Fallani. Architetto specialista di storia e architettura dei giardini. Angela Farina. Dirigente del Mipaaf - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Responsabile nazionale dell'applicazione dell'articolo 7 della Legge 10/2013 che prevede il censimento degli alberi monumentali italiani. Conduce l'incontro Antimo Palumbo Storico degli alberi. Per maggiori informazioni 339.7625085 amicideglialberi@hotmail.com