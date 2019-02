Giusto a metà al TeatroinStalla

Giusto a metà



è uno spettacolo comico brillante che tratta in maniera leggera e a tratti autobiografica, la vita di un’attrice che sceglie di fare questo lavoro e di portare avanti comunque la sua famiglia.

Racconta la sua storia in maniera irriverente, comica, ma in alcuni momenti commovente.

Una piccola donna intrappolata in un piccolo corpo, due e più vite, spinta dalla voglia di non rinunciare alla sua grande passione per il teatro.

Ricorda, spera e canta…ancora sorprendentemente capace di sognare.

Marina Vitolo è accompagnata in questo sogno dalla meravigliosa voce di Eleonora Tosto al pianoforte Danilo Blaiotta



Scritto e interpretato da Marina Vitolo con Eleonora Tosto, diretto da Titti Cerrone, coreografia e balletto Jessica Agnoli, al pianoforte Danilo Blaiotta.





Per informazioni e prenotazioni 3356304875 o teatroinstalla@gmail.com

Al termine dello spettacolo momento conviviale con gli artisti e piccolo buffet.

L'evento è riservato esclusivamente ai soci dell'Associazione prenotazione necessaria