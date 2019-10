Giuseppe Battiston è Orson Welles al Teatro Ambra Jovinelli

La stagione del Teatro Ambra Jovinelli riapre il 30 ottobre con il ritorno di Giuseppe Battiston che porterà in scena il suo cavallo di battaglia, Orson Welles Roast. Lo spettacolo, scritto dallo stesso Battiston insieme a Michele De Vita Conti, ricostruisce, attraverso ricordi e irresistibili aneddoti, l’avventura artistica di Orson Welles, vera icona del ventesimo secolo, attore, regista e produttore cinematografico geniale e originalissimo.



L’epopea artistica di Welles diventa una confessione priva di ipocrisie e di false modestie. Welles-Battiston si rivolge direttamente al pubblico ripercorrendo, come in un fiume di ricordi, gli episodi della sua vita che si mescolano alle riflessioni sul mondo come ingredienti di una ricetta.



A fare da cornice alla esilarante e talvolta amara serie di aneddoti è infatti proprio una ricetta, quella dell’arrosto, di cui l’artista si professa un devoto cultore.



Come sarebbe un breve incontro con Orson Welles, se potesse, solo per un’ora, tornare a stare tra noi? Ci svelerebbe qualche segreto della sua tecnica straordinaria o passerebbe tutto il tempo a raccontare aneddoti esilaranti? Scaglierebbe, indignato, invettive contro i nemici di allora e gli orrendi tempi moderni o ne sorriderebbe sornione? Genio infinito e grandissimo cialtrone. Senza nulla da nascondere, con ancora moltissimo da offrirci, per sempre in grado di stupire.