Giulio Verdecchia presenta Bossanova Connexion al Cotton Club



Serata Bossanova al Cotton Club, il riferimento è lo storico album di Joao Gilberto e Stan Getz e tutta la musica di Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes, Toquinho, Caetano Veloso, Joao Bosco, Marcos Valle.



Pochi gli interpreti vocali maschili in Italia di bossanova e Giulio Verdecchia vi porterà per mano e con dolcezza a rivivere le raffinate atmosfere della bossanova classica.



Line up:



GIULIO VERDECCHIA VOCE-CHITARRA

PAMELA D'AMICO VOCE

ALESSANDRO TOMEI SAX/CLARINETTO

GABRIELE MANZI PIANO

RENATO GATTONE CONTRABBASSO

LUCIO TURCO BATTERIA



______________________________________

COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

info e prenotazioni :

0685352527



www.cottonclubroma.it



INGRESSO : 5€

(Menu alla carta o consumazione obbligatoria)

_________________________________________