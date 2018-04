Giulia Tudisco presenta in anterima a Roma il suo "Like Water"

Giulia Tudisco, musicista e cantante romana da alcuni anni residente in Inghilterra, sta per lanciare il suo primo disco da solista nel Regno Unito.: “Like Water” .



Una raccolta di storie di vite vissute, di emozioni, raccontate e descritte dalla voce di Giulia accompagnata dagli arrangiamenti del produttore e musicista inglese Peter Leach, con cui ha lavorato alla realizzazione del disco negli studi a Leeds.



L’E.P. è prodotto per il mercato inglese, ma Giulia Tudisco ha deciso di presentarlo in anteprima a Roma, la città dove è cresciuta e che continua ad amare.



Il concerto riproporrà emozioni e riflessioni del viaggio intrapreso negli anni da Giulia per seguire i propri sogni. Lo stesso viaggio che l'ha portata a conoscere e collaborare con numerosi musicisti di grande talento sia nel Regno Unito, che in passato a Roma.



Giulia Tudisco verrà accompagnata oltre che da Peter Leach (che ha collaborato con Ken Scott, Matt Deighton, Utah Saints e Pausini) alla batteria da due talentuosi amici veronesi: il produttore e cantautore Francesco Ceriani (produttore artistico presso lo studio di registrazione Sotto al Mare) alle tastiere ed il bassista, compositore ed autore Matteo Vallicella (che ha collaborato con Sonohra, Omar Pedrini e Rudy Rotta). Oltre ai brani del disco verranno proposte anche delle cover di importanti brani , riarrangiate e avvicinate al suo sound



Ospite speciale della serata, che si esibirà con un suo brano originale in duetto con Giulia, il viaggiatore e cantautore romano Luca Carocci.