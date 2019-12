Giulia di Cagno Quartet in concerto al Charity Café

Quartetto formato da giovani talenti del jazz italiano, che propone un progetto fresco e giovane. Il repertorio, particolarmente ampio e ricco, parte da alcuni standards piuttosto ricercati per poi esplorare la musica popolare di varie culture fino ad approdare alla modernità, dapprima con Kenny Wheeler e poi con alcuni brani originali e di autori contemporanei viventi italiani e internazionali come Bebo Ferra, Nicola Andrioli, Fred Hersh, Becca Stevens e altri. Il gruppo dedica particolare attenzione alle dinamiche, agli incastri ritmici, all’interplay e all’improvvisazione vissuta più che come un momento solistico, come un vero e proprio dialogo fra i musicisti.”



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso: 8 euro con consumazione



Line-up

Giulia Di Cagno: voce

Vittorio Solimene: piano

Riccardo Gola: contrabbasso

Riccardo Gambatesa: batteria