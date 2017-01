Girotondo stellare al Planetario - Giro giro tondo, casca il mondo... eh no: questa volta il mondo non casca proprio! Però gira: e tutti giù per terra potrete approfittarne per guardare le stelle per tutta la notte.

Nel grande girotondo del cielo stellato i bambini potranno distinguere una per una le costellazioni dello Zodiaco. Ma quante sono? E perché ognuno di noi ne segue una in particolare? Sarà quella giusta? Scopritelo facendo girotondo con le stelle!