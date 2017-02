Giro di Vite al Teatro Trastevere

Avviso ai Soci TEATRO TRASTEVERE in collaborazione con L'Ass.Culturale La Pietra di Luna presenta dal 7 al 12 Febbraio 2017 Giro di Vite di H. James Adattamento di Vittoria Citerni di Siena & Diego Pornaro Regia di Vittoria Citerni di Siena con: Laura Nasoni Paola Bardellini Alessandro Giova Marilina Marino Luca De' Pauli Gabriele Scopel & Sofia Mongelli Aiuto Regia & Stage Manager: Saul Espinoza Lopez Assistenti alla regia: Paolo Aruffo & Tommaso De' Santis Scenografia: Angela Consalvo & Claudia Paciucci Assistente Scenografa: Ilaria Camponeschi In collaborazione con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma Costumi: Simone Luciani Trucco: Rossella Valensisi Musiche: Pierpaolo Lucca Amministratore: Giampietro Maria Teodori Ufficio Stampa: Vania Lai "Lo chiamo tempo, ma quanto durò? Oggi non sono in grado di precisare la durata di quegli avvenimenti. Dovevo aver smarrito la nozione del tempo: i fatti non potevano esser durati quanto in effetti mi sembrava." "[...]si sussurra troppo in questa casa...[...]" H. James Dal 7 al 12 Febbraio 2017 il Teatro Trastevere ha il piacere di ospitare Giro di Vite con l'originale regia di Vittoria Citerni di Siena. "Siamo alla fine dell''800. Una giovane istitutrice risponde ad un'offerta di lavoro da parte di un ricco uomo di affari di Londra. Il lavoro consiste nel prendersi cura dei due nipotini dell'uomo, Miles di nove anni e Flora di otto, rimasti orfani e consegnati alle cure dello zio. La casa, dove l'istitutrice dovrà svolgere l'incarico, si trova a Bly. La responsabile è la signora Grose, la quale ha preso le redini della situazione a seguito della morte misteriosa dell'Istitutrice precedente. L'istitutrice accetta l'incarico e si trasferisce subito a Bly: qui fa la conoscenza della piccola Flora e qualche giorno dopo di Miles, di ritorno dal collegio o meglio espulso dallo stesso per un fatto increscioso. I due bambini sono adorabili e di buone maniere, oltre che essere molto intelligenti. Tuttavia la quiete dell'istitutrice a Bly viene turbata da alcune sinistre apparizioni che riguardano una donna dal viso pallido e vestita a lutto, Jessel (colei che l'aveva preceduta nell'incarico), e quella di Peter Quint, maggiordomo e suo amante, entrambi morti in circostanze misteriose. Dopo i primi momenti di sgomento, la giovane donna, sostenuta moralmente dalla signora Grose decide di farsi coraggio ed affrontare le terrificanti apparizioni senza allarmare il suo datore di lavoro, e proteggere così Miles e Flora, certa che siano loro i bersagli dei due fantasmi. La donna crede che i due bambini sappiano molto più di quanto lascino intuire, e siano in realtà complici e non vittime di Quint e di Miss Jessel" Ma questa è davvero la realtà? Oppure è il frutto dell'immaginazione dell'Istitutrice? Questi sono solo alcuni dei quesiti che accompagnano lo spettatore durante la visione dello spettacolo, per poi arrivare a comprendere che la realtà, molto spesso, arriva a superare la fantasia. Vedrete i fantasmi come non li avete mai visti prima, e sopratutto, LIVE. L'adattamento è a cura della regista, Vittoria Citerni di Siena e del suo collaboratore, Diego Pornaro. L'autore, Henry James, nato 1843, è stato uno scrittore e critico letterario statunitense naturalizzato inglese noto per i suoi romanzi e i suoi racconti sul tema della coscienza e della moralità, oltre che per questa celebre storia di fantasmi, Giro di Vite, da molti definito il "racconto perfetto". Giro di Vite dal 7 al 12 Febbraio 2017 Teatro Trastevere, via Jacopa de Settesoli 3, 00153 Roma martedì-sabato h 21.00, domenica h 17.30 contatti: tel: 06.5814004 Ufficio Stampa TEATRO TRASTEVERE: Vania Lai prom.trastevere@gmail.com 3388940447