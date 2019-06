La rete di imprese Magliano in Rete, in collaborazione con il Comune di Magliano Sabina, l'associazione Emotion Bike e la Proloco locale, ha organizzato l'evento denominato ''Giro cicloturistico in Sabina alla scoperta di Magliano in Rete''.

Si tratta di un tour in sella alle due ruote che si terrà nel weekend del 15 e 16 giugno e che prevede, oltre alle escursioni anche degustazioni di prodotti locali offerti dalle imprese aderenti a Magliano in Rete.

L'iniziativa si colloca all'interno della Festa dello Sport organizzata dalla Pro Loco di Magliano Sabina e mira «a far conoscere e dare luce al lavoro delle imprese appartenenti a Magliano in Rete oltre che a valorizzare le bellezze del territorio attravero un'iniziativa ecosostenibile», spiega Teresa Mancini, presidente di Magliano in Rete.

Il progrramma del Giro cicloturistico in Sabina alla scoperta di Magliano in Rete

SABATO 15 GIUGNO

h 7:30 - ritrovo dei partecipanti alla 2^ edizione del G.A.U.L. (Grande Anello Umbro-Laziale), evento ciclistico per mountain-bike che si disputa su un percorso ad anello di 136 km, ad andatura libera, con partenza e arrivo a Magliano Sabina. Tipologia: Randonnee (i ciclisti partecipano senza alcun supporto da parte degli organizzatori seguendo una traccia GPS agli stessi fornita).

h 8:00 - Partenza del G.A.U.L.

h 17:00 - previsto arrivo dei partecipanti al G.A.U.L.

h 17:30 - partenza APERIBICI: Giro turistico guidato su strade asfaltate, aperto a qualunque tipologia di bicicletta, di circa 10 km. tipologia di bicicletta, di circa 10 km. Magliano in Rete offre due degustazioni: la prima alla Bottega degli Angeli, una delle eccellenze della gastronomia sabina, e la seconda alla Fattoria del Giglio che metterà a disposizione i suoi prodotti a km0.

h 19:00 - rientro in Piazza dall’APERIBICI

Ai bikers partecipanti Magliano in Rete offrirà anche la cena sempre presso alcune imprese appartenenti alla rete che si sono rese disponibili a collaborare a questa iniziativa, come: Agriturismo Frangellini, Civico 28, Da Giancarla, Taverna della Goliardia, Ristorante Sabina, Trattoria da Elsa, Osteria Zio Lillo.

I bikers inoltre potranno pernottare gratuitamente presso altre imprese appartenenti alla Rete, quali: Agriturismo Frangellini, B&B degli Artisti, EcOstello, Gli angeli, La Pergola, Park Hotel Sabina.

DOMENICA 16 GIUGNO

h 9:00 - Ritrovo dei partecipanti al Giro Cicloturistico di Magliano Sabina.

Tipologia: escursione guidata in mountain bike su un anello di circa 30 km

h 9:30 - Partenza dalla piazza di Magliano Sabina

I bikers effettueranno il seguente percorso: Magliano centro, Madonna degli Angeli, Berardelli, Vocabolo Colle Sala (Degustazione presso Agriturismo Borgo d’Oro), San Prospero, Casa Cantoniera, Via San Sebastiano, Borgo di Foglia qui ci sarà un Punto di ristoro con i prodotti offerti dalle imprese di Magliano in Rete: Pizzeria stella azzurra, Il Fornaio santolini, Bar Conti, Bar Cafè Noir,e poi si proseguirà verso la località Giglio.

h 12:30 - previsto arrivo in Piazza del Giro Cicloturistico (ristoro all’arrivo)

Ai partecipanti iscritti alla manifestazione verrà offerto un pranzo nelle stesse imprese di ristorazione che si sono rese disponibili per la cena del sabato.

Infine a tutti gli iscritti verrà rilasciato un voucher ‘buono omaggio a fronte di un acquisto’ da usufruire entro una settimana presso tutte le altre imprese appartenenti a Magliano in Rete.

Per conoscerle visitare il sito www.maglianoinrete.it

PER PARTECIPARE

Tutti i ciclisti interessati a partecipare devono richiedere iscrizione contattando l'associazione “Emotion Bike” . Tutte le info sulla pagina Fb dell’evento https://www.facebook.com/events/2564071806953609/