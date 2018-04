Giovanni Sollima e il Rave Clandestino di Musica Classica

Roma – Succede a Roma, dalle ore 18:00 del 30 aprile e fino all’alba del Primo maggio, è un “Rave Party” non convenzionale, fuori dagli schemi e con un’ospite eccezionale tanto quanto l’originalità dell’evento! Stiamo parlando del Rave Clandestino di Musica Classica organizzato dall’Orchestra Notturna Clandestina con la partecipazione straordinaria di Giovanni Sollima.



Orchestra Notturna Clandestina, Roma. Il RAVE CLANDESTINO DI MUSICA CLASSICA si preannuncia come uno degli eventi più originali e unici nella storia recente della musica. Una maratona di 12 ore no-stop di Musica Classica suonata dal vivo, dalle ore 18:00 del 30 aprile e fino all’alba del Primo Maggio.



In programma oltre 30 concerti che vedranno coinvolti tantissimi musicisti di alto livello di ogni età e nazionalità e un grande ospite d’eccezione: il violoncellista di fama mondiale Giovanni Sollima.



L’evento è organizzato dall’Orchestra Notturna Clandestina, fondata e diretta da Enrico Melozzi, e si terrà all’Auditorium Santa Croce di Roma negli spazi Spin Time Labs. La serata verrà trasmessa in diretta da TeleAmbiente, e su diversi canali social e web, scavalcando i limiti degli eventi di musica classica della nostra città e sfidando la norma e le convenzioni.



“La musica Classica è per tutti e la nostra Orchestra nasce dalla voglia e dal bisogno di fare ‘Classica’ in una dimensione popolare, moderna, cool” sottolinea Melozzi. “Errori del passato hanno allontanato la nostra musica dal grande pubblico e dai più giovani, relegandola in una dimensione inutilmente elitaria. La Musica Classica invece è e resterà sempre giovane e immor(t)ale. Suoneremo per 12 ore di seguito, sarà una grande festa, fuori da qualsiasi schema e aperta a tutti”.







Ecco l’elenco dei musicisti e dei gruppi che si esibiranno al Rave Clandestino di Musica Classica (ordine da definire ed elenco in aggiornamento):



Circolo Mandolinistico “COSTANTINO BERTUCCI”



PIETRO ROFFI



DUO POGGINI-PALESATI



SHIRVANI/DEL RE



ENSEMBLE ONC



BENEDETTO BOCCUZZI



TAVARES-COSER DUO



AOI NAKAMURA



COSER/BERTOLOTTI



DAVIDE CICCONI



THE SHIRVANI SISTERS



DEL RE -CATONE Duo



WITTBRODT-CATONE Duo



PROCACCINI-DEL RE Duo



VALERIO SEBASTIANI



IRENE NINNO



FABRIZIO FULVIO FAUSTO FIALE



TRIO POBOLJ



ADDENDUM TRIO



DUO KREUTZER



CIAMPALINI-MINIATI



FRANCESCO CORRADO



………………………



ORCHESTRA NOTTURNA CLANDESTINA 1° concerto



con i solisti dell’ONC diretti da ENRICO MELOZZI



solisti: LEILA SHIRVANI, VALENTINA DEL RE, ORIANA SANTINI, JOAO TAVARES,LORENZO MARQUEZ, ANGELO PRINCIPESSA, VALERIO MARCANGELI



………………………



ORCHESTRA NOTTURNA CLANDESTINA 2° concerto



con gli ospiti speciali CATERINA DI TONNO, CARLOTTA MAESTRINI, DANILO DI PAOLONICOLA



diretti da ENRICO MELOZZI & GIOVANNI SOLLIMA



………………………..



ORCHESTRA NOTTURNA CLANDESTINA 3° concerto



con l’Ospite d’Onore GIOVANNI SOLLIMA



diretti da ENRICO MELOZZI



………………………..



12 violoncellisti dei 100CELLOS diretti da GIOVANNI SOLLIMA











Musiche di: MOZART, HANDEL, VIVALDI, POULENC, HAYDN, E.SOLLIMA, G.SOLLIMA, MELOZZI, SCHNITTKE, BACH, RAVEL (detto anche RAVE-L :), SCHUMANN, LISZT, VERDI, BRITTEN, SCARLATTI, SCHUBERT, MAHLER, SCRJABIN, DEBUSSY,e molti altri…



Dove acquistare i biglietti: http://www.orchestranotturnaclandestina.it/index.php/negozio/



Il Rave Clandestino di Musica Classica è in continuo aggiornamento, biglietti in vendita sul sito dell’Orchestra Notturna Clandestina insieme a tutto ciò che c’è da sapere.