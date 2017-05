"Giovanni e Paolo" - tributo a Falcone e Borsellino al Teatro Tor Bella Monaca

Da Giovedì 11 a Domenica 14 maggio 2017 a Roma presso il Teatro di Tor Bella Monaca. Di Alessandra Camassa, prologo di Francesco Sotgiu e Serena Renzi. Con Luca Milesi, Alberto Albertino, Fabrizio Bordignon, Maria Concetta Liotta, Serena Renzi e Paolo Ricci. Regia di Luca Milesi. A 25 anni dalla strage di Capaci e di via D'Amelio un tributo a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Uno spettacolo che è non solo memoria storica ,ma un momento di riflessione e di condivisione.Un evento teatrale nato nel 2013 e che continua a commuoverci e a far "camminare" le loro idee sulle nostre gambe! Alessandra Camassa, magistrato trapanese attualmente in servizio a Marsala, ha studiato e lavorato a lungo con Paolo Borsellino. Risale a quegli stessi anni anche la profonda amicizia della Dott.ssa Camassa con la famiglia di Giovanni Falcone. Un osservatorio "privilegiato" dunque quello dell'autrice, una sorta di "baule" che negli anni si carica di emozioni, di memoria conservata a lungo con discrezione e poi di getto donata al mondo attraverso il linguaggio del teatro, con la decisione di far incontrare di nuovo i due vecchi amici, di farli parlare. Dopo venticinque anni di rigoroso silenzio reciproco i due ne hanno di cose da dirsi, nell'incontro come nello "scontro" fra due caratteri diversi. Ma soprattutto hanno molte cose da dire a noi info e prenotazioni http://www.teatriincomune.roma.it/events/giovanni-e-paolo/