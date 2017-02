Giovanni Boldini. Il marchio più glam della Belle Epoque

Amante delle donne più in vista nei jet-set internazionali. Donne amanti del lusso estremo, la cui vita assume, a tratti, i toni più incredibili di una favola....non sempre a lieto fine. Al di là della bellezza sfolgorante fatta di sete, gioielli e vestiti come opere d'arte, volti ammalianti nella loro apparente ingenuità, Boldini, per paradosso, registra, con uno stile unico che lo renderà immortale, le dinamiche di un mondo effimero quanto efferato, dove la lotta per lo status symbol non ammette indugi di sorta. Ma è la storia anche dell'ascesa costruita ad hoc di questo straordinario pittore ferrarese, delle sue amicizie con i Macchiaioli pittori engagee così lontani dal Nostro, già in corsa per la conquista del successo. PRENOTAZIONI ENTRO l'11/3 a Laura 328.7652394 Guida Turistica e Museale