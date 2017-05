Sabato 20 maggio 2017 Giovanni Amato Quartet Giovanni Amato, che ha nel tocco morbido e potente la cifra stilistica della sua versatile e spontanea musicalità, (vincitore assoluto dell'"Italian Jazz Awards 2009" come migliore artista jazz Italiano dell'anno) è anche compositore di altissimo livello, ottimo arrangiatore, e si è esibito nei principali festival e club europei al fianco di figure quali Danilo Perez, Lee Konitz, Gary Peacoc, Steve Grossman,George Garzone, Bill Hart, Jerry Bergonzi, Bob Russo con la sua Chicago University Band, Tony Scott, Mike Goodrich, Ronnie Cuber, Diane Schuur, Kirk Lightsey, Vincent Herring, Avishai Cohen, Kevin Mahogany,Richard Galliano, Bob Mover, GeneJackson, Kenny Davis. Stasera guida un quartetto che mette insieme alcuni dei migliori jazzisti italiani che continuano a studiare sul serio, a mettere insieme il patrimonio infinito che il jazz ha espresso nella prima metà del secolo scorso, con la necessità di trovare in quel solco la propria strada espressiva: Gianluca Figliola alla chitarra, Leonardo Corradi all'organo Hammond e Adam Pache alla batteria. Giovanni Amato - Tromba Gianluca Figliola - Chitarra Leonardo Corradi - Hammond Adam Pache - Batteria Cena à la carte a partire dalle 19.30 Inzio concetto ore 22:00 € 20,00 inclusa la prima consumazione, solo per il concerto Via Gregoriana 54/a - Roma 06 6796386 3278263770 booking@gregorysjazz.com