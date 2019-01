Giovanna Marini & Sara Modigliani: "Due vite avviticchiate"

Sara e Giovanna s’incontrano nel 1971 a una riunione promossa dai Portelli, Mariella e Sandro, non si ricordano il perché ma hanno deciso che è la data del loro primo incontro. E lì ci sono Piero Brega, Carlo Siliotto e Francesco Giannattasio, il Canzoniere del Lazio.

Da quel momento è stato un susseguirsi nel tempo, più spesso e meno spesso, d’incontri tutti per il lavoro: canti, ricerche, concerti con tanti cantori insieme, con il Nuovo Canzoniere Italiano, “spedizioni punitive” le chiamavamo. Viaggi avventurosi come il concerto alla festa del Re Nudo sulle rive del fiume Panaro con un pubblico di due o tremila giovani nudi.

Fra le due protagoniste di questo racconto emerge un fatto interessante: quello che le ha unite è stata una grande e continua solidarietà, un tranquillo dare per scontato che si era d’accordo; e lo eravamo veramente. Perché? Sì, c’è un perché.

Racconteremo tutto il 9 gennaio al Teatro Torlonia, ancora una volta con il Circolo Gianni Bosio, nato 46 anni fa.

Ma sarà stato per questo che c’eravamo incontrate dai Portelli nel lontano 1971?

Giovanna Marini

❧❧❧

Un concerto straordinario, quello di Giovanna Marini e Sara Modigliani, in cui le due artiste ripercorrono il loro cammino musicale ricordando le tappe in comune e lasciando spazio anche alle rispettive carriere solistiche.

Grande la condivisione umana e artistica che ha marcato ogni loro incontro, a partire dai primi anni Settanta con Il Canzoniere del Lazio, fino ad arrivare all'oggi che vede le due leggendarie musiciste offrire al pubblico il prezioso tesoro della loro ricerca e il loro meraviglioso talento di interpreti e divulgatrici dei contenuti e delle forme musicali della nostra tradizione.

Sul palco del Torlonia anche Franco Pietropaoli, talentuoso chitarrista e cantante, da sempre vicino al mondo della ricerca e della rielaborazione della musica popolare del centro Italia.