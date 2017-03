Giovanna Marini: Ed un pensiero ribelle in cor ci sta. Due secoli di storia d'Italia cantata. Giovanna Marini con il Coro Inni e Canti di Lotta diretto da Sandra Cotronei e la Banda della Scuola Popolare di Musica di Testaccio diretta dal M. Silverio Cortesi presenta

in concerto il cd "Ed un pensiero ribelle in cor ci sta". Due secoli di storia d'Italia cantata.

Giovanna Marini racconta la storia d'Italia dalla fine del '700 (con gli echi della rivoluzione francese) fino al secondo dopoguerra e alla conquista della democrazia. Una strada ed una storia fatta di speranze e di sconfitte, di dolore e di conquiste. Una storia che non può essere compresa leggendola sui libri o vedendola raccontata in documentari, perché questa storia, vissuta da persone vere, in carne ed ossa, con le proprie emozioni, con desideri e speranze, è storia suonata, è storia cantata. E' la storia tramandata dai Fogli Volanti, una tradizione che ha permesso ai canti di volare e di diffondersi.