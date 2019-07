GIOVANNA BENZI

Tutte le forme del mondo

A cura di

Ermenegildo Frioni



5 - 30 LUGLIO 2019

Inaugurazione: venerdì 5 luglio, ore 18.00

POLO ESPOSITIVO “JUANA ROMANI”

Via Luigi Novelli, 3

VELLETRI (RM)

Orari

lunedì/sabato: 9.00/12.00 – 16.00/20.00

domenica chiuso

Catalogo in mostra

FriArte-Roma





VELLETRI (RM). Venerdì 5 luglio 2019, alle ore 18.00, presso il Polo Espositivo “Juana Romani”, presso l’Ex Istituto d’Arte di Velletri, si inaugura la mostra “Tutte le forme del mondo” di Giovanna Benzi.



Nata a Milano, Giovanna Benzi vive ed opera a Cesena; in questa mostra espone una ampia selezione di opere che raccontano il mondo attraverso le svariate forme delle nuvole, soggetto prevalente - se non unico - di olii ed acquerelli che trasformano l’incorporeità atmosferica in figurazioni tra il reale e l’immaginario. Nell’evanescenza di soffi e nembi, ciuffi bianchi, rossi o grigi, s’interseca una geometria che anima la materia del cielo. Nei quadri dell’artista, il cielo diventa una categoria di paesaggio da guardare a testa in su, diventando elemento romantico per eccellenza, espressione principale del sentimento.



La mostra è corredata da un catalogo edito da FriArte-Roma e curato da Ermenegildo Frioni, in cui è pubblicato l’excursus storico dell’artista che, attraverso la riproduzione di numerose opere e una nutrita antologia critica ne testimonia il percorso e la maturazione artistica.



La mostra rimarrà aperta sino al 30 luglio. Visite dal lunedì al sabato, ore 9.00/12.00 e 16.00/20.00. Chiuso la domenica.



Infoline: 335.5803289 / friarte2007@gmail.com