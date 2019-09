Giovani esploratori a caccia di animali fantastici: laboratorio e passeggiata

Giovani esploratori a caccia di animali fantastici. Questo il titolo di uno degli eco-laboratori in programma a Spinaceto, in Largo Cannella, in occasione di Officina Estate, evento organizzato da Officina delle Culture per promuovere la convivenza pacifica, ormai giunto alla terza edizione, che si svolgerà dal 5 al 14 settembre.

Il laboratorio

Il laboratorio darà modo ai bambini di giocare con Mago Cloro e Fata Filla che li accompagneranno alla scoperta del verde e della natura nel loro quartiere attraverso un eco-laboratorio itinerante multi esperienziale.

La partecipazione prevede una quota di 5 €

Info e iscrizione a officinadelleculture@gmail.com

Qui il programma completo di Officina Estate 2019