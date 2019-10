Il Giorno di Bacco al Castello Savelli di Palombara Sabina

Castello Savelli – 17 novembre



Per un’intera giornata un antico Castello si trasforma in una cantina di grande fascino, dove poter gustare il meglio della tradizione vinicola locale. E’ la magia de “Il Giorno di Bacco”, in programma domenica 17 novembre a Palombara Sabina, la manifestazione che propone ai visitatori un percorso di bicchiere in bicchiere nella cornice del Castello Savelli, la fortezza del XIII Secolo con i suoi ampi saloni, gli affreschi e le antiche statue greche; una giornata dedicata al Dio del vino, ma non solo: qui anche Demetra, Dea della terra produttrice, avrebbe un ruolo di primo piano perché ad affiancare le etichette proposte sarà un ricchissimo menù basato sulle migliori ricette del territorio.

Organizzato dall’Associazione culturale “Idee e Valori”, l’evento – del quale Fuoriporta cura la comunicazione – permetterà ai partecipanti di vivere un’esperienza sensoriale a 360 gradi, fondendo sapientemente vino, gastronomia, cultura e valorizzazione locale. Nella maestosa Sala Ottaviani si potranno gustare i migliori vini del Lazio e del Centro Italia, con particolare attenzione alle etichette del territorio e del Parco Regionale dei Monti Lucretili: sarà un percorso non solo di degustazione ma anche di conoscenza, perché produttori e sommelier spiegheranno tutti i segreti che si nascondono dietro una bottiglia di vino, dalla vendemmia fino al bicchiere. Di portata in portata, presso la “Locanda di Bacco” allestita nella Foresteria del Castello, si potrà invece pranzare gustando prodotti tipici della Sabina esaltati dall’oro verde laziale, l’olio extravergine di oliva offerto dal “Consorzio Sabina DOP”; meriteranno sicuramente un assaggio le speciali pizze fritte, tipica pietanza palombarese condita con sale, zucchero o ricoperta con la nutella. E sempre a proposito di olio, l’associazione “la Palombella” proporrà dibattiti, mini corsi di degustazione e vendita, oltre alla distribuzione gratuita di bruschette.

Nella Sala delle Giare e lungo le vie del centro storico, ci sarà spazio per la degustazione guidata dei migliori prodotti tipici del territorio a cura della condotta Slow Food Sabina; l’associazione proporrà anche i laboratori per bambini “Argilla senza segreti”, “Le mani in pasta” e “La carta alle spezie”. Continuerà inoltre la collaborazione con la Coldiretti, che porterà in piazza le più importanti aziende agricole della zona, direttamente a contatto con i consumatori.

Nella graziosa cittadina in provincia di Roma, “Il Giorno di Bacco” proporrà anche un ricco programma di intrattenimenti. L’Associazione “Palombar ‘Artis” organizzerà il VII° mercatino dell’artigianato, con mostra di tecniche di lavorazioni tradizionali di vetro, cuoio, legno, saponi e cere e con rievocazioni degli antichi mestieri. Alle 12 e alle 15 andranno in scena gli spettacoli per grandi e piccini, accompagnati da figuranti che indosseranno abiti storici – curati dalla giovane stilista Silvia Nobili - fino al Castello Savelli. Lungo le vie del paese sfileranno gli “Sbandieratori e Musici di Amelia” insieme alla street band “sbandati”; e se nel pomeriggio sarà protagonista la disco music degli anni ‘70 e ‘80 con il concerto dei “Groovalistas”, nel corso della giornata si potrà assistere alla performance di Circo Contemporaneo con “Canarina”. Fuoriporta metterà a disposizione dei visitatori un bus per raggiungere comodamente Palombara Sabina: maggiori informazioni al seguente link: https://www.fuoriporta.org/scopri-i-borghi-con-il-bus-di-fuoriporta-prenota-il-tuo-posto-a-sedere-e-ti-facciamo-scoprire-litalia/



Info:

Data – 17 novembre

Località: Palombara Sabina (Roma)

sms a 3408505381

info@fuoriporta.org

www.fuoriporta.org

https://www.facebook.com/fuoriportaweb

Area Sosta Camper: PS comunale - Palombara Sabina Roma Lazio