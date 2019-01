Giorno della Memoria: A Maccarese doppio evento sulla musica nei Lager

Domenica 27 gennaio alle ore 18:00 alla casa della partecipazione di Maccarese, in via del Buttero si terrà una manifestazione per la celebrazione del Giorno della Memoria 2019.



L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Cantodinizio per il Comune di Fiumicino.



La scaletta in programma è ricca di interessanti proposte. Aprira la serata il Docufilm italo-francese di Alexandre Valenti, che Istituto Luce-Cinecittà “Maestro”, Alla ricerca della musica nei Campi che segue la storia di Francesco Lotoro, pianista e compositore ebreo di Barletta, che si pone uno scopo da raggiungere nella vita: recuperare tutte le musiche prodotte nei campi di prigionia.

La musica nella sua pretesa di essere armonia del mondo si trasforma nel suo contrario: diventa contraddizione, complessità, disarmonia nel cuore di un’epoca. E, ultimo paradosso, si trova invischiata, come strumento, nell’inferno dei lager. Anzi, diventa parte integrante della loro organizzazione.





“Questo evento – dichiara Edoardo Morello, presidente della Associazione Canto D’Inizio - vuole essere un particolare omaggio ai tanti musicisti – uomini e donne – che hanno pagato ingiustamente con la vita le loro “appartenenze”: sociali, razziali, religiose e di genere. Non a caso abbiamo invitato una donna a guidare l’ensamble di musicisti impegnati nel concertino che seguirà la proiezione. Nel caso della musica femminile c’è una forte natura collettiva e comunitaria del fare musica al punto che spesso si può parlare di “donne compositrici” che danno vita a brani in cui è impossibile individuare le singole mani.”