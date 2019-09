Lo spazio Apollo11 presenta "Le giornate dedicate alla Violenza e Indifferenza nel Cinema". Il 19, 20 e 21 Settembre saranno proiettate alcune opere che affrontano da vicino la violenza e l’indifferenza, tematiche sempre più attuali in una società ormai incline alla sorda frenesia e all'individualismo cieco. Tre sere per tre film, preceduti dal cortometraggio EYES di Maria Laura Moraci, vincitore ai Corti D'Argento 2019 nella sezione "Società e Solidarietà".



L’evento ha inizio ogni giorno alle ore 20:30.

19 SETTEMBRE 2019:

- NON ESSERE CATTIVO di Claudio Caligari. Premiato come Film dell'anno nei Nastri D'Argento 2016.

20 SETTEMBRE 2019:

- SOLE CUORE AMORE di Daniele Vicari. Candidato per la migliore attrice protagonista ai David di Donatello 2018.

21 SETTEMBRE 2019:

- SULLA MIA PELLE di Alessio Cremonini. Premiato come Film dell'anno nei Nastri D'Argento 2019.



Nella prima serata modera il dibattito/incontro con il pubblico Alessandro De Simone, mentre le ultime due serate a moderare le interviste è il critico Boris Sollazzo. Tra gli ospiti, oltre ai registi Daniele Vicari, Alessio Cremonini, Maria Laura Moraci, saranno presenti anche Eva Grieco, Roberta Mattei, Davide Zurolo, casting director di Non essere cattivo e Simone Isola, produttore di Non Essere Cattivo. La riflessione poi toccherà anche la scelta delle location e le varie analogie di queste quattro opere, prima fra tutte, l'ambientare molte scene all'interno di bus, metro, mezzi di trasporto, come metafora di attesa e di viaggio a cui siamo destinati in eterno. La vita oscilla tra la scelta di rimanere fermi e di muoversi e agire. Ci auspichiamo di percorrere un percorso, anche di crescita per cambiare, e ritrovare quell'umanità che ci sta scivolando dalle mani, ma che insieme, attraverso il ritrovarsi a parlare, discutere, emozionarci, possiamo ancora non perdere del tutto.