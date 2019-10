2 giornate dedicate alla via Clodia: presentazione guida + passeggiata con l'autore

2 Giornate dedicate alla

"VIA CLODIA"

PRESENTAZIONE (Sabato 12/10/19)

PASSEGGIATA CON L'AUTORE (Domenica 13/10/19).

1° APPUNTAMENTO SABATO 12 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 10,30 CON PRESENTAZIONE DELLA GUIDA "Via Clodia" A ROMA - PARCO DI MONTE MARIO - nella prestigiosa VILLA MAZZANTI - Sede di RomNatura.

La sede si raggiunge con breve percorso pedonale da Via Gomenizza 81 (Piazzale Clodio/Via Teulada). Sarà presente l'autore Vittorio Paielli con proiezione e l'editore con le più recenti pubblicazioni. Al termine della presentazione breve passeggiata panoramica di 30 minuti fino allo spettacolare affaccio dello Zodiaco.



2° APPUNTAMENTO DOMENICA 13 OTTOBRE CON ESCURSIONE SULLA 2^ TAPPA DELLA VIA CLODIA ADERENDO ALLA GIORNATA DEL CAMMINARE.

Il percorso si sviluppa da Bracciano ad Oriolo Romano in 12 Km e 4h di cammino + pausa pranzo (con pranzo al sacco); fra boschi autunnali, vedute sul lago e antichi basoli.

La proposta punta alla totale sostenibilità con l'opportunità di partire da Roma in treno (Vedi orari FL3 Roma-Viterbo) e raggiungere Bracciano (PUNTO DI INCONTRO E PARTENZA) per le ore 10.30.

Si raggiungerà Oriolo R. a piedi e da lì si tornerà a Roma col treno delle 17.26. Chi volesse può raggiungere la Stazione di Bracciano anche in auto per le 10.30 e rientrare al punto di partenza col treno delle 17.26.

PREMUNIRSI DEI BIGLIETTI DEL TRENO A/R IN QUANTO NON REPERIBILI AD ORIOLO ROMANO. L'avvertenza vale anche per chi raggiunge Bracciano in auto.

Evento libero e gratuito. E' gradita comunque una segnalazione di partecipazione via mail a: info@edizioniillupo.it o via telefono a: 3299748092.