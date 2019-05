Dal 31 maggio al 2 giugno, presso la Casa del Cinema si celebreranno le tre "Giornate del Cinema Albanese".

Un evento promosso dall’Associazione Occhio Blu - Anna Cenerini Bova in collaborazione con ANICA, Qendra Kombëtare e Kinematografisë (Centro Nazionale Albanese di Cinematografia), Roma Lazio Film Commission, Istituto Luce Cinecittà, Casa del Cinema e Balkan Film Market che si pongono come obiettivo strategico-programmatico lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra Italia e Albania perseguendo diverse finalità quali la diffusione e la valorizzazione della cultura cinematografica albanese e la promozione della cooperazione industriale internazionale.

I film selezionati sono ispirati alle più recenti espressioni della cultura albanese, che ci racconta ormai di una nazione in fase di transizione, portatrice di aspirazioni e problemi propri di una società alla ricerca di una più moderna identità e di una collocazione paritaria nel contesto europeo. La rassegna aprirà una finestra eloquente sull’itinerario culturale e sociale intrapreso dall’Albania dopo la caduta del regime comunista, presentando un ampio e dettagliato tratteggio della multiforme cultura albanese attraverso la presenza contemporanea di un’opera kosovara e di due opere realizzate da registe originarie della comunità arbëreshe che riflettono sull’identità della loro appartenenza etnica.

Parallelamente si svolgeranno anche incontri tra i produttori e gli operatori cinematografici con l’obiettivo di intensificare il processo di sviluppo e diffusione di una cinematografia in fervente movimento. Questi incontri offriranno l’opportunità per una consultazione tra i due sistemi di cinematografia per rifondare le loro reti di rapporti, ponendo attenzione alle potenzialità del mercato cinematografico balcanico, così come evidenziato dall’iniziativa del Balkan Film Market, il grande mercato dell’audiovisivo in programma ogni anno a Tirana.

La programmazione

Venerdì 31 maggio 2019

17:30

Apertura e Saluti

18:30

PLASTIC FLOWERS di Ylljet Aliçka

19:15

ATA di Emiljo Leka

20:00

THE DELEGATION di Bujar Alimani

Sabato 1 giugno 2019

17:30

ETHNOPHOBIA di Joan Zhonga

18:00

ARBERIA di Francesca Olivieri

20:00

BREATH di Artur Gorishiti

20:30

DAYBREAK di Gentian Koçi

Domenica 2 giugno 2019

17:30

HORA, UNA STORIA ARBERESHE di Maria Alba e Graziana Saccente

18:15

THE MARRIAGE di Blerta Zeqiri

20:00

ATILA di Parid Andoni

20:30

CONCLUSIONI

21:00 - 23:00

DISTANT ANGELS di Gjergj Xhuvani