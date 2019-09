Tutto pronto per la XXXVIII edizione delle “Giornate della Castagna” di Canepina, organizzata dalla Pro-Loco e Amministrazione Comunale.

Nei tre week-end di Ottobre (4-12-13 19-20 26-27-31 Ottobre e 1 Novembre ) torna nel piccolo paese ai piedi dei Monti Cimini, il consueto appuntamento autunnale che vede protagonista il prodotto tipico per eccellenza: la Castagna.

Canepina, un paese circondato dai castagneti, basa da moltissimo tempo la sua economia su questo prodotto e proprio per celebrarne la sua qualità, da 38 anni organizza le cosiddette “Giornate della Castagna”, una delle manifestazioni più importanti e longeve dell’autunno viterbese. L’apertura ufficiale è prevista per sabato 12 ottobre.

Le giornate della castagna

Le giornate della castagna saranno caratterizzate da una serie di manifestazioni culturali, folkloristiche, artistiche, musicali accompagnate dall’immancabile distribuzione gratuita di caldarroste.

Inoltre, un altro punto di forza per l’ottobre canepinese, è la presenza delle caratteristiche cantine, situate per le vie del paese, dove sarà possibile degustare i piatti tipici della tradizione culinaria di Canepina: Maccaroni (fieno Canepinese) e Ceciliani. Nei sabati di festa ci saranno gruppi musicali per le piazzette del paese come ad esempio: Vincenzo Bencini , Sbronzi di Riace , Has#Tag (ecc..).

Nelle domeniche dei tre fine settimana ci saranno: inaugurazione della festa con sbandieratori e musica, “XXIX Palio degli Asini” “La corsa delle Carrettelle” e infine “ Il Palio delle Botti” . Inoltre una Grande Fiera Mercato con stand di ogni genere, la famosa “Strada dei Sapori”. Saranno organizzate visite guidate gratuite presso il centro storico e i monumenti di Canepina.

La Pro-Loco si augura che anche quest’anno le giornate di festa siano un enorme successo e spera vivamente che tutti i visitatori degli scorsi anni vengano di nuovo a Canepina, per rivivere questa atmosfera unica tra il fuoco delle caldarroste e l’odore della cucina delle caratteristiche cantine. Seguiteci sul nostro sito internet : www.prolococanepina.it

Per qualsiasi informazione:

numero fisso : 0761/752761

cellulare Fabio : 392/0183259

cellulare Mario : 338/9660717

cellulare Riccardo: 327/8799985

Oppure consultare la Pagina Facebook: https://www.facebook.com/www.prolococanepina.it/

