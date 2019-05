Giornate dell'archeologia al Colosseo

Dal 14 al 16 giugno l’Archeologia sarà protagonista di un evento su scala europea: al compimento del loro decimo compleanno le Giornate Nazionali dell’Archeologia, coordinate dall’INRAP (Istituto Nazionale di Ricerche Archeologiche Preventive) in Francia, si aprono all’Europa e il Parco archeologico del Colosseo ha risposto all’appello.

Le giornate dell'Archeologia al Parco archeologico del Colosseo

Tre giorni di eventi diffusi in tutta l’area archeologica trasformeranno il Parco in un grande laboratorio di attività didattiche e sperimentali, ricostruzioni storiche, cacce al tesoro, visite guidate in luoghi normalmente non aperti, accogliendo adulti e bambini in un emozionante viaggio nel tempo. Un appuntamento con la Storia da non perdere!

Le postazioni, distribuite tra Foro Romano, lungo le tabernae della via Nova, presso la Casa di Augusto e all’interno dei palazzi imperiali del Palatino, consentiranno di toccare con mano la vita quotidiana degli antichi romani, in un itinerario dalla preistoria all’età imperiale.

Per adulti e bambini: le dimostrazioni di archeologia sperimentale (con realizzazione dal vero di manufatti dell’età preistorica, protostorica e romana), le ricostruzioni storiche del conio monetale e dell’esercito romano, gli approfondimenti sul cibo e i commerci nel Mediterraneo antico, oltre alle visite guidate straordinarie alla Casa di Scauro presso l’Arco di Tito e al roseto presso gli Horti Farnesiani, sono gratuite, non prevedono la prenotazione e sono incluse nel biglietto ordinario di ingresso al PArCo

Per i bambini (6-12 anni): i laboratori didattici (Costruiamo una lucerna romana e L’affresco romano) e le cacce al tesoro sono gratuiti per il partecipante più un accompagnatore; è obbligatoria la prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili (massimo 15 bambini; è possibile iscriversi a un solo laboratorio).

Consultate il programma e fissate un appuntamento con la Storia!

L’evento è in collaborazione con Museo di Archeologia per Roma – APR; Cerealia – La festa dei cereali e Legio II Parthica Severiana Albana; Associazione Paleoes – EXTAD e Luca Bedini