Giornata della memoria per le vittime del terrorismo: ingresso gratuito ai musei di Roma

In occasione della Giornata della memoria per le vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice, che ricorre il 9 maggio, alcuni musei di Roma aderiranno all'iniziativa #iovadoalmuseo garantendo l'ingresso gratuito.

Ecco di seguito l'elenco dei musei gratuiti nella giornata del 9 maggio:

- Museo nazionale romano - Palazzo Altemps

- Museo nazionale romano - Palazzo Massimo

- Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano

- Foro romano e Palatino

- Scavi di Ostia antica e Museo Ostiense

Ingresso gratuito al Colosseo

Aperto, ad ingreso gratuito anche il Colosseo: “La scelta della gratuità nella giornata in cui ricorrono l’anniversario dell’assassinio di Aldo Moro, vittima delle Brigate Rosse, e di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia, intende commemorare tutte le vittime del terrorismo, celebrarne la memoria e fare i conti con una pagina dolorosa della storia del nostro Paese, per non dimenticare”, sono state le parole del direttore del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo.

L’ingresso al Colosseo sarà gratuito anche per il 5 giugno, Giornata mondiale dell’ambiente, il 29 giugno, S. Pietro e Paolo, il 23 settembre, Dies natalis Augusti, il 4 ottobre, Giornata della pace della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, il 4 novembre, Festa dell’Unità nazionale, il 22 novembre Giornata mondiale della filosofia, il 18 dicembre Giornata internazionale dei migranti.