Giornata del senso civico a Centocelle

Venerdì 21 giugno, in occasione della Festa Della Musica di Roma del passaggio all'estate, Centocelle dedica una giornata alle pratiche civiche. Presso il parco di via delle Palme, infatti, va in scena "La giornata del Senso Civico".

Un'occasione per far incontrare realtà diverse che “fanno” il territorio, tutti i giorni, con fatica e impegno, permettendo loro di raccontarsi, conoscersi e fare rete. In un mondo che affonda, un’ancora ci vuole. Si parlerà di cultura, ambiente, economia circolare, partecipazione, civismo. Si potranno portare vecchi cellulari, smartphone che non usate più, tablet in disuso, ma senza batteria. Saranno recuperati nell'ambito del progetto The Jane Goodhall Institute.

Il programma della giornata

Venerdì 21 giugno, presso il Parco di via delle Palme saranno presenti:

- Associazione Culturale CentRocelle;

- Comitato Parco di via delle Palme;

- Bibliopoint Alessandra Tarducci;

- Passo Civico, che recherà una donazione in #libri alla

- Centocelle Biblioteca Diffusa;

- RetakeRoma Centocelle;

- 100eacapo aps

- Borgo Ragazzi Don Bosco.

Bernadette Fló, Alessandra Noce, Emilia Fragale, Antonio De Napolii, Paola Bacosi, Alessio Moro.

Probabili incursioni musicali!