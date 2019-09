Giornata Mondiale della Poesia - 100 Thousand Poets For Change Rome. Il 28 settembre 2019 dalle ore 16.00 presso La Basilica Santa Maria sopra Minerva, Sala Capitolare del Chiostro Domenicano, sita in Piazza della Minerva 42, Roma.



Si svolgerà a Roma il 28 settembre la Giornata Mondiale della Poesia con Agnese Monaco - 100 Thousand Poets For Change Rome 2019. L'evento promosso e sponsorizzato dalla ASD Natural di Cervinara (AV) inizierà alle 16:00 per concludersi alle 20:00.



La poesia come collante della solidarietà e beneficenza, in contemporanea globale ogni anno l'ultimo sabato di settembre. Per Roma, dato il grande successo dell'edizione del 2016, 2017 e 2018 l'incarico organizzativo è stato affidato per il quarto anno consecutivo alla poetessa di fama internazionale Agnese Monaco. I video e le foto del 2017 e 2018 sono giunti alla Stanford University che ha tenuto lezioni universitarie sulla comunicazione scegliendo tra tutte le varie manifestazioni nel mondo, la nostra “made in Rome”.



La serata sarà resa ancor più preziosa grazie alla presenza degli ospiti d'onore : Sandro Bari ( Direttore e Presidente Voce Romana, Presidente Associazione Roma Tiberina e Presidente Casa Romanità), icona della nostra Roma, Francesca Di Castro (Vice Direttore Voce Romana), Valentina Coppola (Presidente Nazionale Earth), Mickhail Scuro Fasciano (Produttore discografico Triangolo delle Bermuda Farm) in veste anche di giurato per il premio speciale “Triangolo delle Bermuda Farm” che consiste a rendere in musica la poesia del vincitore di tale premio, Marco Limiti (Premi Speciali Mangiaparole), Fabio Sebastiani ( Inventore e speaker del Programma Radiofonico di poesia La Valigia Blu ), Stefania Chierroni (Fotografa che curerà lo shooting degli organizzatori e le foto di rito con gli ospiti, finalisti ecc.), Amici di Fido Roma Onlus, interventi del poeta e cantautore Capodiluce (responsabile della location), Gaia Chon (Premio Speciale “Express yourself” - Lezione gratuita on line di public speaking finalizzata alle dirette video ed audio e manuale omaggio), Roberto Casati (L'ultimo istante - progetto a tutela delle vittime della strada), Paolo Fuschini (Premi speciali Rockapelli), Silvia Aprile (organizzatrice evento Questasonoio), altri ospiti saranno svelati durante il pomeriggio poetico. I giudici che hanno prestato gratuitamente il loro contributo nella valutazione degli elaborati sono stati : Marinella Garozzo (Docente di Lettere, responsabile della Scuola di Scrittura Poetica, collaboratrice della Fondazione Bellonci e coordinatrice della Giornata della Poesia nel Liceo Classico per molti anni.), Agostino Raff (Poeta, Pittore e Scrittore è stato allievo di Pier Paolo Pasolini), Liliana Luciani (Veterinario e poetessa), Agnese Monaco (Poetessa, Artista e Commediografa), Giuseppe Andreozzi (Editore Riminiamo e Voce23), Stefano Peroz Perilli (Cantautore, Musicista, Editore Riminiamo e Voce23), Mariateresa Ricci ( Medaglia d'Argento Mondiali Master di Pesistica – Barcellona 2018 , Rappresentante ASD Natural di Cervinara) e Giuseppe Faitanini (Aida & A Onlus). Sponsor dell' evento ASD Natural, partners : Agnese Monaco Official, Amici di Fido Roma, Riminiamo, Voce23, Mangiaparole, UserTV, Rockapelli Parrucchieri, ItalianaMente, EARTH, Il giornalino dei randagi di Rocca Priora, Aida & A. Onlus, ecc.

Giunta alla quarta edizione ha superato di anno in anno i numeri dei partecipanti, diventando un punto di riferimento per la solidarietà in un clima di gran festa dove si celebra la poesia e l'amore per il prossimo.