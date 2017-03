Giornata Internazionale del Perdono 2017

La giornata internazionale del per-dono è un evento laico, apolitico e apartitico, che ha lo scopo di celebrare il per-dono come strumento indispensabile per costruire un nuovo modo di essere umani. È un palcoscenico internazionale per stimolare e fecondare il dialogo tra personaggi del mondo della cultura, della politica e delle istituzioni affinché si impegnino in maniera pragmatica per la diffusione di una nuova cultura della pace e della consapevolezza. Questa seconda edizione si articola in quattro sezione: i dialoghi con gli studenti, la plenaria, l'economia del per-dono, l'evento "Alimenti-Amo" SI tenga presente che questa due giorni è il momento conclusivo di un progetto annuale a finalità educativa, i Dialoghi sul Perdono, che coinvolge gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e gli istituti penitenziari di diverse città italiane. Nel corso della Giornata vengono insigniti della onorificenza di Ambasciatore del Perdono enti e/o personalità nella cui azione è riconoscibile il valore del perdono. Dell'onorificenza di Ambasciatore Junior del Perdono vengono insigniti studenti che si sono distinti nella partecipazione alle attività nelle scuole della I.S.F.