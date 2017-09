Giornata europea delle lingue ad Explora

A Explora scopri la ricchezza linguistica e culturale dell'Europa e il piacere di imparare una lingua straniera

Domenica 24 settembre ore 10.00-19.00, accesso gratuito



Torna a Explora, il 24 Settembre 2017, la Giornata Europea delle Lingue, istituita dal Consiglio d'Europa nel 2001 e da allora celebrata ogni anno in tutta Europa.

L’evento, alla seconda edizione presso il Museo dei Bambini, è un'occasione per festeggiare e promuovere la diversità culturale e linguistica del nostro continente e far scoprire ai cittadini le oltre 200 lingue parlate in Europa.

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea pensa al futuro e invita al Museo i bambini tra i 3 e i 12 anni e le loro famiglie a una giornata gratuita per incoraggiare l’apprendimento delle lingue e scoprire in particolare alcune lingue dell'Europa dell'est.



Dalle 10.00 alle 19.00 un’intera giornata di festa, con tante attività libere e altre su prenotazione, suddivise per fasce d’età.

Le attività nel giardino, nel padiglione e nel bookshop del museo sono condotte da Explora insieme alla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, agli Istituti di Cultura, alle Ambasciate e alle Associazioni di Croazia, Slovacchia, Georgia, Lituania, e Polonia.



Nel Museo, nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00:



LIS, lingua dei Segni, laboratorio condotto da Explora e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, a fruizione libera, per la fascia d’età 3-11 anni;

Paese che vai, verso che trovi, laboratorio condotto da Explora e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, a fruizione libera, per la fascia d’età 3-5 anni;

Trova il Paese, laboratorio condotto da Explora e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, a fruizione libera, per la fascia d’età 6-11 anni;

Telefono senza fili, laboratorio manuale-creativo su prenotazione, condotto dalla Croazia, per le fasce d’età 6-7 e 8-11 anni;

Tecnica Teqa e feltro, laboratorio manuale-creativo a cura della Georgia, su prenotazione, per la fascia d’età 8-11 anni;

Timbri alfabetici, laboratorio creativo-tecnologico a cura della Lituania, su prenotazione, per la fascia d’età 8-11 anni;

Viaggio tra Stelle e Pianeti, laboratorio manuale-creativo a cura della Polonia, su prenotazione, per le fasce d’età 3-5 e 6-7 anni;

Animali di Carta, laboratorio manuale-creativo a cura della Slovacchia, per le fasce d’età 3-5, 6-7 e 8-11 anni.



Nel bookshop con orario 10.15; 11.15; 12.15; 15.15; 16.15; 17.15 (durata 30 minuti):



Lettura “Metamorfosi di Ovidio, il ratto di Europa”, 6/11 anni, a cura di Explora insieme alla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ore 10.15;

Lettura “Più prezioso dell’oro”, 3/11 anni, a cura della Slovacchia, ore 11.15;

Lettura “Treno nella neve”, 6/11 anni, a cura dalla Croazia, ore 12.15;

Lettura “Il piccolo dinosauro”, 6/11 anni, a cura della Georgia, ore 15.15;

Lettura “Leggenda di Lech, Czech e Rus”, 3/7 anni, a cura della Polonia, ore 16.15;

Lettura “Egle la regina dei serpenti”, 6/11 anni, a cura della Lituania, ore 17.15.



All’esterno, dalle 10.00 alle 19.00:

“La parola imbrogliona”, attività condotta da Explora e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, a fruizione libera, per la fascia d’età 3-11 anni.



Officina in cucina, alle 10.45 e alle 15.45:

“Stelline”, laboratorio a cura di Explora, nello spazio di Officina in Cucina, per la fascia d’età 5-11 anni.





Per partecipare alla giornata è indispensabile iscriversi sul sito del Museo Explora dall’11 Settembre 2017.



Non lasciatevi sfuggire quest’opportunità unica di sperimentare lingue e culture diverse divertendovi: vi aspettiamo numerosi al Museo Explora!





INFORMAZIONI

Età: 3-11 anni

Quando: 24 settembre 2017, dalle 10.00 alle 19.00.

Modalità di partecipazione: per accedere gratuitamente ad Explora è necessaria la prenotazione online dal sito di Explora. Apertura prenotazioni dall’11 Settembre.