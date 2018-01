Giornata della memoria: storie di vita tra Ostiense e Testaccio

L'associazione culturale Ottavo Colle è lieta di invitarvi di nuovo alla scoperta di questo piccolo e significativo museo della storia della via Ostiense situato in un luogo simbolo della resistenza romana al nazifascismo: Porta San Paolo.

La mattinata sarà dedicata alle letture di storie di vita di antifascisti e partigiani raccolte negli anni dalla presidente dell'associazione Irene Ranaldi e alla lettura di parti del diario di Anna Frank a cura dei ragazzi dell’ I. C. Guicciardini- classe 3C scuola media Ruggero Bonghi, istituto con il quale Ottavo Colle ha già fatto delle iniziative sulla resistenza antifascista a Roma. Saremo accompagnati dalla splendida voce di Roberta Conti alla chitarra. Roberta, cantante romana, inizia la sua formazione presso il Conservatorio Santa Cecilia in Roma, che la vede principalmente impegnata in repertori di musica sacra, lirica e barocca.

Negli anni ha avuto la fortuna di collaborare a vari progetti, dalla world music al canto armonico che l'hanno portata a poter sperimentare vari generi vocali. L'ingresso è gratuito sia per i soci di Ottavo Colle che avranno l'occasione se vorranno di rinnovare l'iscrizione annuale all'associazione, sia a tutti i cittadini. Ottavo Colle, l'associazione che promuove il #turismolocale nella città di Roma.