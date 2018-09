Giornata della Cultura - House Concert

In occasione del consueto appuntamento mensile 'La Giornata della Cultura' dell'Istituto Culturale Coreano ospita presso la propria Sala Multifunzione(Terzo Piano), il Concerto del soprano Kim Tae Yeon, accompagnata dal pianista Roberto Lorenzetti, eseguirà brani di vario genere che spaziano dall'opera lirica alle canzoni tradizionali coreane. Una serata da non perdere che unisce a se le tradizioni musicali dell'Oriente e dell'Occidente.





Programma



Tre Ariette - V. Bellini

Ma rendi pur contenti / Malinconia, Ninfa gentile / Vaga luna, che inargenti



Ave Maria - C. Gounod

Ave Maria - P. Mascagni



Due Canzoni coreane

Dongshimcho / Shin Arirang



Porgi Amor (Le Nozze di Figaro) - W.A. Mozart

L'altra notte in fondo al mare (Mefistofele) - A. Boito

Arrigo! Ah parlia un core (I Vespri Siciliani) - G. Verdi

Ebben n'andro' lontana (La Wally) - A. Catalany