Giornata della cultura di novembre, opera "I Pagliacci"

Giornata della Cultura di Novembre - Opera "Pagliacci"



OPERA

Data : Mercoledì 27 novembre 2019 20:00

Luogo : Sala Multifunzionale, 3° piano, Istituto Culturale Coreano

Indirizzo : Via Nomentana 12, 00161, Roma



Al pari di voi, siam fatti di carne e d'ossa...



Opera "Pagliacci", la bellezza dell'opera verista

Il 2019 segna il centenario della morte del maestro lirico realista Ruggero Leoncavallo. "Pagliacci", una delle sue opere più amate, è una breve opera in due atti basato su fatti realmente accaduti. L'opera viene spesso messa in scena lo stesso giorno con "Cavalleria Rusticana" di Mascagni o "Il Tabarro" di Puccini. La trama tratta di Canio, capocomico di un teatro itinerante, e Nedda, sua giovane moglie che lo tradisce con Silvio, un contadino del luogo. La storia è incentrato sul delitto d'onore di cui si macchia Canio tra finzione e cruda realtà, il tutto contrapposto a musiche liriche ed armoniose.



Nel centenario della morte di Leoncavallo, l'Associazione dei Musicisti Coreani in Italia mette in scena alla Giornata della Cultura dell'Istituto Culturale Coreano l'opera "Pagliacci" con cantanti di talento e una sceneggiatura minimale.



Associazione dei Musicisti Coreani in Italia

L'Associazione dei Musicisti Coreani in Italia è un gruppo che contribuisce all'intesificarsi dell'amicizia e dello scambio culturale tra Corea e Italia. È in attività dal primo concerto di fondazione nel marzo del 2017 e da allora è attivamente impegnata in concerti e spettacoli in Italia a beneficio dei propri associati e del pubblico italiano.