Giornata della Cultura di Ottobre - Concerto Piano Duo



Data : 25 Ottobre 2019 venerdì ore 19

Luogo : Istituto Culturale Coreano Terzo Piano Sala Mulfunzionale (Via Nomentana 12)



Il Concerto

In occasione del terzo anniversario dell'Istituto Culturale Coreano torna la Giornata della Cultura con il Concerto Piano Duo.



I pianisti

I premiati internazionali, la pianista coreana MinJung Baek e il pianista italiano Alberto Ferro sono i rappresentanti musicali dei loro paesi nativi della loro generazione ed entrambi hanno studiato con il Maestro Epifanio Comis di Catania, uno dei più noti pianisti, direttori e professori italiani e i suoi studenti hanno vinto prestigiosi concorsi pianistici internazionali come Busoni, Beethoven-Bonn, Regina Elisabetta, Ginevra, ecc.



I due pianisti rappresentano l'amicizia tra la Corea e l'Italia e il desiderio di scambio culturale tra i due paesi. Il duo eseguirà come programma principale brani per due pianoforti, incluso un lavoro del compositore italiano F. Busoni. Il pubblico esplorerà un concerto per due piani raramente eseguito con stili musicali virtuosamente diversi che vanno da Brahms a Rachmaninoff.



Programma

1. Kyuil Yoon (1970-), Variations on a theme of "Arirang" for 2 Pianos, 4 Mani



2. J. Brahms (1833-1897), 4 Klavierstucke Op. 119

I. Intermezzo in B Minor

II. Intermezzo in E Minor

III. Intermezzo in B Major

IV. Rhapsody in Eb Major

Alberto Ferro



3. S. Rachmaninoff (1873-1943), Sonata n. 2 in B flat Minor, Op. 36

I. Allegro Agitato

II. Non Allegro - Lento

III. Allegro Molto

Min Jung Baek



4. S. Rachmaninoff (1873-1943), Suite n. 2 for two pianos

I. Introduction

II. Valse

III. Romance

IV. Tarantelle