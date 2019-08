Il 1 settembre, il Casale Anio Novus chiude la stagione estiva con una grande sorpresa per grandi, piccini ed amanti degli animali e della natura: una giornata a cavallo! Domenica potrai passare una giornata a cavallo in riva al Biolago, in un ambiente ricco di biodiversità e archeologia, e, come ciliegina sulla torta, una ricca grigliata per pranzo.



Sei un appassionato di cavalli od un fantino? Grazie a Country House potrai “noleggiare” un cavallo per la passeggiata e passare una splendida giornata con un simpatico e docile equino. Inoltre potrai rilassarti in riva al Biolago e gustare ottime specialità locali e della eccezionale carne al barbecue.



Per informazioni sui cavalli e sull’evento in generale, è possibile contattare Emanuele al numero 366 3633912



È benvenuto anche chi non ha familiarità con i cavalli ma vorrebbe conoscerne uno, accarezzarlo e farsi fotografie, senza l’impegno di cavalcarlo. In questo caso è possibile pranzare al Ristorante del Casale, passare una splendida giornata in riva al Biolago e, ovviamente, conoscere i cavalli.

Per info e prenotazioni chiama ora al -> 331 89 09 818



DOVE SI TROVA?

Il Casale Anio Novus si trova a Tivoli, nell'area archeologica dell'acquedotto Anio Novus situato lungo la Via Empolitana al KM 3,630, nelle vicinanze dell'uscita Castel Madama dell'A24.