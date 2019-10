Seconda Giornata delle Catacombe, la vita oltre la morte

La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra invita a partecipare, il 12 ottobre 2019, alla 2a Giornata delle Catacombe. Un'occasione unica per conoscere luoghi inaspettati e densi di richezza spirituale e artistica.

Il tema, la vita oltre la morte, prende ispirazione dalla figura del profeta Giona, uno dei personaggi biblici più raffigurato nelle pitture delle catacombe. Per approfondire il tema di Giona scarica l'opuscolo appositamente preparato e le letture scelte.

Le catacombe visitabili gratuitamente

Le catacombe di S. Callisto, S. Sebastiano, Domitilla, Priscilla, S. Agnese e dei SS. Marcellino e Pietro saranno visitabili GRATUITAMENTE. Per ampliare l'offerta, saranno visitabili, sempre GRATUITAMENTE, anche le catacombe di S. Pancrazio e di S. Lorenzo.

In questo giorno saranno eccezionalmente aperti al pubblico su prenotazione (eventicatacombe@gmail.com) anche:

Il Museo della Torretta - Comprensorio di S. Callisto, Ingresso principale via Appia Antica 78 - Ore 9.00-17.30

La catacomba e il Museo di Pretestato - via Appia Pignatelli, 5 - Ore 9.00-17.30La catacomba di S. Tecla - via Silvio D'Amico, 42

La regione dei Fornai nel comprensiorio di Domitilla - via delle Sette Chiese, 282

L'ipogeo degli Aureli - via Luigi Luzzatti, 2b

Per questi ultimi siti, le visite partiranno ogni 45 minuti per gruppi massimo di 20 persone.

Per prenotarsi: eventicatacombe@gmail.com

Gli eventi per la 2a Giornata delle Catacombe

La 2a Giornata delle Catacombe è arricchita poi da un'ampia serie di eventi che allieteranno grandi e piccini, con una particolare accortezza per chi non può recarsi di persona a conoscere questi luoghi di difficile accesso.

Ore 10.00

Laboratorio per bambini (6-12 anni) - La Bottega degli Artisti (per prenotazioni: santimarcellinoepietro@gmail.com)

Catacomba dei Ss. Pietro e Marcellino - via Casilina, 641

Ore 10.30

Visite per non udenti (per prenotazioni: eventicatacombe@gmail.com)

Museo della Torretta - Comprensorio di S. Callisto - via Appia Antica, 78

Ore 10.30

Laboratorio per bambini (3-5 anni) - Un labirinto di simboli (per prenotazioni: catacombapriscillaseg@gmail.com)

Catacomba di Priscilla - via Salaria, 430

Ore 11.00

Laboratorio per bambini (6-12 anni) - Realizziamo un affresco (per prenotazioni: eventicatacombe@gmail.com)

Catacomba di Domitilla - via delle Sette Chiese, 282

Ore 11.30

Laboratorio per bambini (6-12 anni) - La Bottega degli Artisti (per prenotazioni: santimarcellinoepietro@gmail.com)

Catacomba dei Ss. Pietro e Marcellino - via Casilina, 641

Ore 11.30

Concerto della Banda Vaticana

Comprensorio di S. Callisto - via Appia Antica, 78

Ore 15.00

Visite per non udenti (per prenotazioni: eventicatacombe@gmail.com)

Museo della Torretta - Comprensorio di S. Callisto - via Appia Antica, 78

Ore 15.00

Laboratorio per bambini (6-12 anni) - La Bottega degli Artisti (per prenotazioni: santimarcellinoepietro@gmail.com)

Catacomba dei Ss. Pietro e Marcellino - via Casilina, 641

Ore 15.00

Visita guidata per non udenti

Catacombe di Priscilla . via Salaria, 430

Ore 16.00

Visita e Laboratorio per bambini (6-12 anni) - Attraverso la luce (per prenotazioni: catacombapriscillaseg@gmail.com)

Ore 16.30

Concerto del coro Vocalia Consort con letture scelte

Catacomba di Domitilla, Basilica dei SS. Nereo ed Achilleo - via delle Sette Chiese, 282

Ore 17.00

Concerto del Quartetto d'archi Cover Garden con letture scelte

Catacomba di Priscilla, Basilica di S. Silvestro - via Salaria, 277

Ore 17.00

Riapertura del Mausoleo di Elena e Inaugurazione dell'Antiquarium

Catacomba dei Ss. Pietro e Marcellino - via Casilina, 641

Ore 18.00

Concerto a cura della Cappella Musicale Costantina

Basilica di S. Agnese fuori le mura - via di S. Agnese, 3

Ore 18.30

Santa Messa presieduta dal Card. Gianfranco Ravasi

Parrocchia dei SS. Marcellino e Pietro - via Casilina, 641