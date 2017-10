Le aree verdi della periferia di Roma

Passeggiata nelle aree verdi della periferia di Roma. L’escursione unisce due luoghi significativi della periferia della città (le borgate del Tufello e di Tiburtino III edificate dopo gli sventramenti del centro di Roma realizzati per la costruzione della Via dell’Impero) passando per le aree verdi del Parco delle Valli, la Riserva dell’Aniene e il Parco di Aguzzano.

La camminata terminerà in Via del Badile nei pressi della targa commemorativa dedicata a Caterina Martinelli, qui uccisa il 2 maggio del 1944 mentre durante un assalto al forno cercava del pane per sfamare i suoi figli.