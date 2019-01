Giornalisti indipendenti e attivisti: l'urgenza di fare rete

Città dell’Altra Economia, Largo Dino Frisullo – Roma



Domenica 10 febbraio 2019 dalle 10 alle 18 con intervallo pranzo



Ingresso libero



Presso la Città dell’Altra Economia di Roma, il 10 febbraio 2019 si terrà l'evento che metterà insieme giornalisti e attivisti sociali promosso da Pressenza in collaborazione con la Coalizione italiana contro la povertà (Gcap Italia).



L’obiettivo è quello di confrontarsi e trovare percorsi convergenti che possano dar vita a piattaforme e reti di scambio in grado di narrare e osteggiare le pericolose derive di razzismo, d’intolleranza e di discriminazione della nostra epoca e che possano altresì stimolare forme di azioni e di contro-narrazioni per contrastare i meccanismi che generano violenza, diseguaglianze e povertà.



Una giornata d’interazione alla quale sono invitati a partecipare le forze positive del Paese, il mondo dell’associazionismo, i cittadini comuni.



L’evento è infatti volutamente strutturato per creare degli interscambi continui tra il pubblico presente e i relatori che con le loro testimonianze lanceranno degli input e degli spunti sulle urgenze sulle quali è necessario misurarsi oggi per avanzare unitamente.



Modera: Lorella Beretta, giornalista freelance



Interventi:



Domenico Musella, agenzia stampa Pressenza



Andrea Stocchiero, Coalizione italiana contro la povertà



Soumaïla Diawara, poeta maliano



Marta Bellingreri, ricercatrice e giornalista freelance



Riccardo Gatti, capo missione Proactiva Open Arms



Alessandra Profilio, direttrice Italia che Cambia



Stefano Galieni, giornalista Left



Sabika Shah Povia, giornalista associazione Carta di Roma



Stefano Corradino, direttore Art. 21



Giorgia Linardi, portavoce Sea Watch Italia



Annalisa Camilli, giornalista Internazionale



La giornata fa parte di una serie di incontri in alcune tra le principali città italiane e che confluiranno infine in un evento nazionale sabato 6 e domenica 7 aprile 2019 al Monastero del Bene Comune di Sezano (Verona), in cui si tireranno le somme del percorso fatto, si organizzeranno gruppi di lavoro e si lanceranno i passi successivi.