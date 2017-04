"Giornalismo,musica e libertà". Concerto per giornata mondiale libertà di stampa

Concerto della SCOOP JAZZ BAND per la Giornata Mondiale della libertà di stampa indetta dall'ONU Sala Europa dell'Ufficio di Rappresentanza della Commissione Europea, ore 20:30 Ossigeno per l'Informazione celebra a Roma la Giornata Mondiale della libertà di stampa indetta dall'ONU. Lo fa con una serie di iniziative, tra cui il concerto della Scoop Jazz Band in memoria dei giornalisti che hanno perso la vita a causa del loro lavoro "Musica e libertà", presso la Sala Europa dell'Ufficio di Rappresentanza della Commissione Europea (via 4 Novembre 149, ore 20:30). L'ingresso al concerto è gratuito, ma dato il numero di posti limitato,"si invita a registrarsi anticipatamente inviando un messaggio di posta elettronica con il proprio nome e cognome a segreteria@ ossigenoinformazione.it ed a presentarsi all'ingresso in anticipo"

.La SCOOP JAZZ BAND è un gruppo formato da giornalisti e musicisti uniti dalla passione del jazz, della bossa e del blues. Si compone di dieci elementi. Nasce nel 2010 per iniziativa del giornalista Dino Pesole, editorialista del Sole24ore, alla chitarra, e con: Antonio Troise, editorialista di Quotidiano Nazionale, alle tastiere; Romano Petruzzi, consulente del lavoro nel mondo della comunicazione, al sax, e Stefano Sofi, giornalista del Messaggero. Al gruppo originario si uniscono le voci di Donatella Cambuli e Massimo Leoni, giornalista di Skytg24. La sezione ritmica si potenzia con l'ingresso di Antonello Mango, al basso, e Guido Cascone, alla batteria. Infine entrano nella band il sassofonista Sebastiano Forti e alla tromba Stefano Abitante. Le altre iniziative di Ossigeno per celebrare la Giornata Mondiale della libertà di stampa sono: la donazione del Pannello della memoria dell'Osservatorio alla Casa del Jazz, alla presenza del vicesindaco di Roma, Luca Bergamo (ore 12:30); la conferenza, introdotta dal presidente del Senato Pietro Grasso, "Informazione. Diritto violabile?" (ore 15-19), al Senato (Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani). Le iniziative hanno il patrocinio di: Commissione Nazionale Italiana UNESCO, Senato della Repubblica, Regione Lazio, Comune di Roma, Ordine dei Giornalisti, Ordine dei Giornalisti del Lazio, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Associazione Stampa Romana, FIEG, Associazione Giornalisti Europei, Università Tor Vergata di Roma.