Giorgio Tirabassi & Hot Club Roma: omaggio a Django Reinhardt al Cotton Club

Giovedì 16 gennaio 2020 appuntamento non perdere al Cotton Club con Giorgio Tirabassi & Hot Club Roma che porteranno in scena il loro omaggio al grande Django Reinhardt. Sul palcoscenico ci saranno Giorgio Tirabassi alla chitarra, Gianfranco Malorgio alla chitarra ritmica, Moreno Viglione, alla chitarra solista e Renato Gattone al contrabbasso.



L’Hot Club Roma è un gruppo musicale di Gypsy Jazz, fondato nel 2005 dal chitarrista Gianfranco Malorgio. Il progetto nasce dall’incontro di appassionati del grande chitarrista e compositore belga, Django Reinhardt, primo rappresentante e simbolo del Jazz Manouche.



Lo spettatore si ritroverà proiettato nell’Europa delle sale da ballo di Parigi, subito prima dell'inizio della seconda guerra mondiale. Le atmosfere anni '30 ci porteranno in un film in bianco e nero. Un concerto da non perdere, dunque, presso il Club di Via Bellinzona che rende omaggio ad una figura chiave del jazz manouche



LIVE SHOW €10



COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

Inizio concerto ore 21:30



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it



Line-up

Giorgio Tirabassi, chitarra

Gianfranco Malorgio, chitarra ritmica

Moreno Viglione, Chitarra solista

Renato Gattone, contrabbasso