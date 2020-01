Giorgio Tirabassi e Hot Club Roma in omaggio a Django Reinhardt

Giovedì 20 febbraio alle ore 21 Percentomusica e P&RG Eventi presentano il concerto OMAGGIO A DJANGO REINHARDT con GIORGIO TIRABASSI e Hot Club Roma.



Il 20 febbraio al via la prima edizione della RASSEGNA MUSICALE “IncontriJazz” affidata all’Accademia Percentomusica di Roma e organizzata da P&RG Eventi, che si terrà al Teatro Tor Bella Monaca dal 20 febbraio al 2 aprile 2020. . La musica in chiave jazz caratterizzerà i giovedi musicali del teatro sotto la direzione artistica di Massimo Fedeli, con personalità prestigiose del concertismo internazionale.



Per questo primo appuntamento Giorgio Tirabassi racconterà al pubblico la rocambolesca vita del musicista di etnia sinti Django Reinhardt, considerato il più grande chitarrista europeo. Lo spettatore si ritroverà proiettato nell’Europa delle sale da ballo della Parigi negli anni precedenti la seconda guerra mondiale, percependone le atmosfere come in un film a bianco e nero.

Ad accompagnare Tirabassi, l’Hot Club Roma, gruppo musicale di Gypsy Jazz fondato nel 2005 dal chitarrista Gianfranco Malorgio. Il progetto nasce dall’incontro di appassionati del grande chitarrista e compositore belga, Django Reinhardt, primo rappresentante e simbolo del Jazz Manouche.



con Giorgio Tirabassi chitarra

Moreno Viglione chitarra solista

Gianfranco Malorgio chitarra ritmica

Gian Piero Lo Piccolo clarinetto

Renato Gattone contrabbasso



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,50 Euro

invalidità 5,50 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it