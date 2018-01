Giorgio Tirabassi & Hot Club Roma al Cotton Club

Sabato 20 Gennaio Giorgio Tirabassi & Hot Club Roma presentano I remember Django Reinhardt



L’Hot Club Roma è un gruppo musicale di Gypsy Jazz, fondato nel 2005 dal chitarrista Gianfranco Malorgio e il progetto nasce dall’incontro di alcuni musicisti professionisti appassionati della musica del grande chitarrista e compositore Belga, Django Reinhardt. Questo Quintetto vede la presenza ormai consolidata dell’attore Giorgio Tirabassi che da alcuni anni partecipa attivamente ai progetti dell’HCR. La formazione è composta da Giorgio Tirabassi chitarra, Moreno Viglione chitarra solista, Gian Piero Lo Piccolo clarinetto sostituito per questa occasione da Luca Velotti, Gianfranco Malorgio chitarra ritmica e Renato Gattone contrabbasso. Oltre la presente formazione in Quintetto, l’Hot Club Roma, sempre insieme a Giorgio Tirabassi e con un ensemble di otto elementi, presenta nei teatri ed in concerto, lo spettacolo di musica e parole dedicato alla rocambolesca vita di Django Reinhardt, considerato il più grande chitarrista europeo, dal titolo “Django Reinhardt, il fulmine a tre dita”. Lo spettatore si ritroverà proiettato nell’Europa delle sale da ballo della Parigi negli anni precedenti la seconda guerra mondiale, percependone le atmosfere come in un film a bianco e nero.



Line up:



GIORGIO TIRABASSI CHITARRA

GIANFRANCO MALORGIO CHITARRA RITMICA

LUCA VELOTTI SAX/CLARINETTO

MORENO VIGLIONE CHITARRA SOLISTA

RENATO GATTONE CONTRABBASSO



INGRESSO €5



COTTON CLUB ROMA

via bellinzona, 2

(angolo Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527



www.cottonclubroma.it